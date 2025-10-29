سعر WaterMinder المباشر اليوم هو 0.00033468 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WMDR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WMDR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر WaterMinder المباشر اليوم هو 0.00033468 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WMDR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WMDR بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن WMDR

معلومات سعر WMDR

الموقع الرسمي لـ WMDR

اقتصاد توكن WMDR

توقعات سعر WMDR

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار WaterMinder

سعر WaterMinder (WMDR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WMDR إلى USD:

$0.00033471
$0.00033471$0.00033471
-5.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار WaterMinder (WMDR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:21:14 (UTC+8)

معلومات سعر WaterMinder (WMDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00031894
$ 0.00031894$ 0.00031894
24 ساعة منخفض
$ 0.00040383
$ 0.00040383$ 0.00040383
24 ساعة مرتفع

$ 0.00031894
$ 0.00031894$ 0.00031894

$ 0.00040383
$ 0.00040383$ 0.00040383

$ 0.00259935
$ 0.00259935$ 0.00259935

$ 0.00015908
$ 0.00015908$ 0.00015908

-10.41%

-5.82%

+41.31%

+41.31%

سعر WaterMinder (WMDR) في الوقت الحقيقي هو $0.00033468. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WMDR بين أدنى سعر $ 0.00031894 وأعلى سعر $ 0.00040383، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWMDR على الإطلاق هو $ 0.00259935، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00015908.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WMDR -10.41% على مدار الساعة الماضية، -5.82% على مدار 24 ساعة، و +41.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WaterMinder (WMDR)

$ 334.67K
$ 334.67K$ 334.67K

--
----

$ 334.67K
$ 334.67K$ 334.67K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,200.8439871
999,963,200.8439871 999,963,200.8439871

القيمة السوقية الحالية لـ WaterMinder هي $ 334.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WMDR يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999963200.8439871. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 334.67K.

سجل سعر WaterMinder (WMDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WaterMinder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WaterMinder مقابل USD هو $ +0.0001229999 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WaterMinder مقابل USD هو $ -0.0001083211 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WaterMinder مقابل USD هو $ -0.0000353084844235996 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.82%
30 يوم$ +0.0001229999+36.75%
60 يوم$ -0.0001083211-32.36%
90 يوم$ -0.0000353084844235996-9.54%

ما هو WaterMinder ( WMDR )

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر WaterMinder (WMDR)

الموقع الرسمي

توقعات سعر WaterMinder (USD)

كم ستكون قيمة WaterMinder (WMDR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك WaterMinder (WMDR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة WaterMinder.

تحقق الآن من توقعات سعر WaterMinder!

عملة WMDR إلى العملات المحلية

توكنوميكس WaterMinder (WMDR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس WaterMinder (WMDR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WMDR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول WaterMinder (WMDR)

كم يساوي WaterMinder (WMDR) اليوم؟
سعر WMDR المباشر في USD هو USD 0.00033468، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WMDR إلى USD الحالي؟
سعر WMDR إلى USD الحالي هو $ 0.00033468. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ WaterMinder ؟
القيمة السوقية لعملة WMDR هي $ 334.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WMDR؟
العرض المتداول لتوكن WMDR هو 999.96M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WMDR؟
حقق WMDR سعرًا قياسيًا قدره 0.00259935 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WMDR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00015908 WMDR.
ما هو حجم تداول WMDR؟
حجم تداول WMDR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WMDR هذا العام؟
قد يرتفع WMDR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WMDR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:21:14 (UTC+8)

تحديثات WaterMinder (WMDR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,065.73
$113,065.73$113,065.73

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.20
$4,000.20$4,000.20

-2.35%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04031
$0.04031$0.04031

-13.19%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.92
$194.92$194.92

-2.00%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1932
$3.1932$3.1932

-17.21%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.20
$4,000.20$4,000.20

-2.35%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,065.73
$113,065.73$113,065.73

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.92
$194.92$194.92

-2.00%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6573
$2.6573$2.6573

+0.80%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19360
$0.19360$0.19360

-3.08%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07750
$0.07750$0.07750

+3,775.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003179
$0.00003179$0.00003179

+389.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.206
$2.206$2.206

+194.13%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000174
$0.0000000174$0.0000000174

+102.32%