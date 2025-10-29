معلومات سعر WaterMinder (WMDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 0.00031894
24 ساعة مرتفع $ 0.00040383
عالية طوال الوقت $ 0.00259935
أدنى سعر $ 0.00015908
تغير السعر (1 ساعة) -10.41%
تغير السعر (1يوم) -5.82%
تغير السعر (7 أيام) +41.31%

سعر WaterMinder (WMDR) في الوقت الحقيقي هو $0.00033468. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WMDR بين أدنى سعر $ 0.00031894 وأعلى سعر $ 0.00040383، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWMDR على الإطلاق هو $ 0.00259935، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00015908.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WMDR -10.41% على مدار الساعة الماضية، -5.82% على مدار 24 ساعة، و +41.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WaterMinder (WMDR)

القيمة السوقية $ 334.67K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 334.67K
إمداد دورة التداول 999.96M
إجمالي العرض 999,963,200.8439871

القيمة السوقية الحالية لـ WaterMinder هي $ 334.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WMDR يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999963200.8439871. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 334.67K.