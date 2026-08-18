سعر Watermelon اليوم

السعر المباشر لمشروع Watermelon (WAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAT.

يحتل Watermelon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,765.87، مع عرض متداول قدره 10.00B WAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Watermelon (WAT)

القيمة السوقية $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Watermelon هي $ 10.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAT يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.77K.