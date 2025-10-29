معلومات سعر Wat (WAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00007391 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -15.72% تغير السعر (7 أيام) +1.33%

سعر Wat (WAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAT على الإطلاق هو $ 0.00007391، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAT -0.46% على مدار الساعة الماضية، -15.72% على مدار 24 ساعة، و +1.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wat (WAT)

القيمة السوقية $ 206.90K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 206.90K إمداد دورة التداول 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wat هي $ 206.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAT يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 206.90K.