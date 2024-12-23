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سعر Warena (RENA) المباشر لليوم هو USD 0.00152666 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.98K . يتم تحديث سعر RENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Warena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.13 - تغيير سعر Warena خلال اليوم هو +1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.99M

أداء سعر Warena (RENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Warena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Warena مقابل USD هو $ +0.0008926556 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Warena مقابل USD هو $ +0.0008822271 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Warena مقابل USD هو $ +0.0003543832792469342 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.93% 30 يوم $ +0.0008926556 +58.47% 60 يوم $ +0.0008822271 +57.79% 90 يوم $ +0.0003543832792469342 +30.23%

تحليل سعر Warena (RENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Warena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00146569$ 0.00146569 $ 0.00146569 24 ساعة مرتفع $ 0.00154384$ 0.00154384 $ 0.00154384 عالية طوال الوقت $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +1.93% تغير السعر (7 أيام) -7.45%

معلومات سوق Warena (RENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: