سعر Warena (RENA)
سعر Warena (RENA) المباشر لليوم هو USD 0.00152666. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.98K. يتم تحديث سعر RENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Warena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.13
- تغيير سعر Warena خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RENA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RENA.
خلال اليوم، كان سعر Warena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Warena مقابل USD هو $ +0.0008926556 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Warena مقابل USD هو $ +0.0008822271 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Warena مقابل USD هو $ +0.0003543832792469342 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.93%
|30 يوم
|$ +0.0008926556
|+58.47%
|60 يوم
|$ +0.0008822271
|+57.79%
|90 يوم
|$ +0.0003543832792469342
|+30.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Warena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
+1.93%
-7.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RENA إلى AUD
A$0.0024273894
|1 RENA إلى GBP
￡0.0012060614
|1 RENA إلى EUR
€0.001450327
|1 RENA إلى USD
$0.00152666
|1 RENA إلى MYR
RM0.0068547034
|1 RENA إلى TRY
₺0.0537231654
|1 RENA إلى JPY
¥0.2390138896
|1 RENA إلى RUB
₽0.157016981
|1 RENA إلى INR
₹0.1298271664
|1 RENA إلى IDR
Rp24.6235449398
|1 RENA إلى PHP
₱0.0895080758
|1 RENA إلى EGP
￡E.0.0775848612
|1 RENA إلى BRL
R$0.0092668262
|1 RENA إلى CAD
C$0.0021831238
|1 RENA إلى BDT
৳0.1816572734
|1 RENA إلى NGN
₦2.3595904294
|1 RENA إلى UAH
₴0.0637533216
|1 RENA إلى VES
Bs0.07785966
|1 RENA إلى PKR
Rs0.4231290856
|1 RENA إلى KZT
₸0.7984584466
|1 RENA إلى THB
฿0.0523491714
|1 RENA إلى TWD
NT$0.0499065154
|1 RENA إلى CHF
Fr0.0013587274
|1 RENA إلى HKD
HK$0.0118621482
|1 RENA إلى MAD
.د.م0.0152971332