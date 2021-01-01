توكنوميكس Warena (RENA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Warena (RENA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Warena (RENA) Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features. الموقع الرسمي: https://www.warena.io/ اشتر RENA الآن!

توكنوميكس Warena (RENA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Warena (RENA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.08K $ 71.08K $ 71.08K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 94.99M $ 94.99M $ 94.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.83K $ 74.83K $ 74.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00050052 $ 0.00050052 $ 0.00050052 السعر الحالي: $ 0.00075376 $ 0.00075376 $ 0.00075376 معرفة المزيد عن سعر Warena (RENA)

توكنوميكس Warena (RENA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Warena (RENA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RENA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RENA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RENA، استكشف السعر المباشر لتوكن RENA!

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