سعر Wabuu اليوم

السعر المباشر لمشروع Wabuu (WABUU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WABUU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WABUU.

يحتل Wabuu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,514.01، مع عرض متداول قدره 420.69B WABUU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WABUU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WABUU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wabuu (WABUU)

القيمة السوقية $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wabuu هي $ 10.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WABUU يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.51K.