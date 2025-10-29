سعر VOLT (XVM)
سعر VOLT (XVM) في الوقت الحقيقي هو $0.003177. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XVM بين أدنى سعر $ 0.0030234 وأعلى سعر $ 0.00390116، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXVM على الإطلاق هو $ 0.078437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00145538.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XVM -3.11% على مدار الساعة الماضية، -18.56% على مدار 24 ساعة، و +88.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ VOLT هي $ 3.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XVM يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999872770.475808. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.18M.
خلال اليوم، كان سعر VOLT مقابل USD هو $ -0.000724161600913883 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VOLT مقابل USD هو $ -0.0020089464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VOLT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VOLT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000724161600913883
|-18.56%
|30 يوم
|$ -0.0020089464
|-63.23%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VOLT (XVM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XVM والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
