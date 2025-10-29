معلومات سعر VOLT (XVM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0030234 $ 0.0030234 $ 0.0030234 24 ساعة منخفض $ 0.00390116 $ 0.00390116 $ 0.00390116 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0030234$ 0.0030234 $ 0.0030234 24 ساعة مرتفع $ 0.00390116$ 0.00390116 $ 0.00390116 عالية طوال الوقت $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 أدنى سعر $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 تغير السعر (1 ساعة) -3.11% تغير السعر (1يوم) -18.56% تغير السعر (7 أيام) +88.01% تغير السعر (7 أيام) +88.01%

سعر VOLT (XVM) في الوقت الحقيقي هو $0.003177. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XVM بين أدنى سعر $ 0.0030234 وأعلى سعر $ 0.00390116، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXVM على الإطلاق هو $ 0.078437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00145538.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XVM -3.11% على مدار الساعة الماضية، -18.56% على مدار 24 ساعة، و +88.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VOLT (XVM)

القيمة السوقية $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M إمداد دورة التداول 999.87M 999.87M 999.87M إجمالي العرض 999,872,770.475808 999,872,770.475808 999,872,770.475808

القيمة السوقية الحالية لـ VOLT هي $ 3.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XVM يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999872770.475808. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.18M.