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سعر VitAI (VITAI) المباشر لليوم هو USD 0.00759991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 722.87K . يتم تحديث سعر VITAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VitAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.79K - تغيير سعر VitAI خلال اليوم هو -12.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.12M

أداء سعر VitAI (VITAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ -0.001058817229940696 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001058817229940696 -12.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VitAI (VITAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VitAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00749501$ 0.00749501 $ 0.00749501 24 ساعة مرتفع $ 0.00866057$ 0.00866057 $ 0.00866057 عالية طوال الوقت $ 0.04953982$ 0.04953982 $ 0.04953982 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -12.22% تغير السعر (7 أيام) -64.38%

معلومات سوق VitAI (VITAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: