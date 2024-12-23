سعر VitAI (VITAI)
سعر VitAI (VITAI) المباشر لليوم هو USD 0.00759991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 722.87K. يتم تحديث سعر VITAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VitAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.79K
- تغيير سعر VitAI خلال اليوم هو -12.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.12M
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خلال اليوم، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ -0.001058817229940696 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VitAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001058817229940696
|-12.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VitAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-12.22%
-64.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back
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