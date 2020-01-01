توكنوميكس VitAI (VITAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VitAI (VITAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VitAI (VITAI) VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back الموقع الرسمي: https://www.vitalikai.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.vitalikai.com/terminal اشتر VITAI الآن!

توكنوميكس VitAI (VITAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VitAI (VITAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.03K $ 61.03K $ 61.03K إجمالي العرض: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M العرض المتداول: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.03K $ 61.03K $ 61.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04953982 $ 0.04953982 $ 0.04953982 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00037299 $ 0.00037299 $ 0.00037299 السعر الحالي: $ 0.0006149 $ 0.0006149 $ 0.0006149 معرفة المزيد عن سعر VitAI (VITAI)

توكنوميكس VitAI (VITAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VitAI (VITAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VITAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VITAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VITAI، استكشف السعر المباشر لتوكن VITAI!

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