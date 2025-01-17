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سعر Virus Protocol (VIRUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.42K . يتم تحديث سعر VIRUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virus Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K - تغيير سعر Virus Protocol خلال اليوم هو -2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر Virus Protocol (VIRUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Virus Protocol (VIRUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virus Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00426563$ 0.00426563 $ 0.00426563 تغير السعر (1 ساعة) +1.95% تغير السعر (1يوم) -2.51% تغير السعر (7 أيام) +3.52%

معلومات سوق Virus Protocol (VIRUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: