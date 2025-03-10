سعر Virtuals Index (VTF)
سعر Virtuals Index (VTF) المباشر لليوم هو USD 0.434266. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.14K. يتم تحديث سعر VTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Virtuals Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43K
- تغيير سعر Virtuals Index خلال اليوم هو -10.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 158.98K
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خلال اليوم، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ -0.048292438176612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.048292438176612
|-10.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtuals Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.76%
-10.00%
-47.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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