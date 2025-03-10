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سعر Virtuals Index (VTF) المباشر لليوم هو USD 0.434266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.14K . يتم تحديث سعر VTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virtuals Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43K - تغيير سعر Virtuals Index خلال اليوم هو -10.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 158.98K

أداء سعر Virtuals Index (VTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ -0.048292438176612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtuals Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.048292438176612 -10.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Virtuals Index (VTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtuals Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.434022$ 0.434022 $ 0.434022 24 ساعة مرتفع $ 0.489408$ 0.489408 $ 0.489408 عالية طوال الوقت $ 0.884481$ 0.884481 $ 0.884481 تغير السعر (1 ساعة) -1.76% تغير السعر (1يوم) -10.00% تغير السعر (7 أيام) -47.56%

معلومات سوق Virtuals Index (VTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: