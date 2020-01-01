توكنوميكس Virtuals Index (VTF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Virtuals Index (VTF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Virtuals Index (VTF) Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview اشتر VTF الآن!

توكنوميكس Virtuals Index (VTF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Virtuals Index (VTF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 84.44K $ 84.44K $ 84.44K إجمالي العرض: $ 125.03K $ 125.03K $ 125.03K العرض المتداول: $ 125.03K $ 125.03K $ 125.03K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 84.44K $ 84.44K $ 84.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.292969 $ 0.292969 $ 0.292969 السعر الحالي: $ 0.674536 $ 0.674536 $ 0.674536 معرفة المزيد عن سعر Virtuals Index (VTF)

توكنوميكس Virtuals Index (VTF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Virtuals Index (VTF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VTF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VTF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VTF، استكشف السعر المباشر لتوكن VTF!

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