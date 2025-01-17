سعر Vicky (VICKY)
سعر Vicky (VICKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.00K. يتم تحديث سعر VICKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vicky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.48K
- تغيير سعر Vicky خلال اليوم هو -15.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Vicky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vicky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vicky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vicky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vicky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-15.60%
-15.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework
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