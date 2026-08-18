سعر Vetro USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Vetro USD (VUSD) اليوم هو $ 0.999223، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999223 لكل VUSD.

يحتل Vetro USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 531,893، مع عرض متداول قدره 532.27K VUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VUSD بين $ 0.998732 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.59، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.727963.

على المدى القصير، تحرك VUSD بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.03K.

معلومات سوق Vetro USD (VUSD)

القيمة السوقية $ 531.89K$ 531.89K $ 531.89K الحجم (24 ساعة) $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 531.89K$ 531.89K $ 531.89K إمداد دورة التداول 532.27K 532.27K 532.27K إجمالي العرض 532,271.9559044796 532,271.9559044796 532,271.9559044796

القيمة السوقية الحالية لـ Vetro USD هي $ 531.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.03K. العرض المتداول لـ VUSD يبلغ 532.27K، مع إجمالي عرض 532271.9559044796. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 531.89K.