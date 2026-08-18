سعر Verathos اليوم

السعر المباشر لمشروع Verathos (SN96) اليوم هو $ 1.76، مع تغير بنسبة 4.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN96 الحالي إلى USD هو $ 1.76 لكل SN96.

يحتل Verathos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,012,640، مع عرض متداول قدره 575.95K SN96. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN96 بين $ 1.64 (أدنى) و$ 1.76 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.55، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04768693.

على المدى القصير، تحرك SN96 بمقدار +0.77% خلال الساعة الماضية و+2.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 80.05K.

معلومات سوق Verathos (SN96)

القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) $ 80.05K$ 80.05K $ 80.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.92M$ 36.92M $ 36.92M إمداد دورة التداول 575.95K 575.95K 575.95K إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Verathos هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.05K. العرض المتداول لـ SN96 يبلغ 575.95K، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.92M.