سعر Veilnet اليوم

السعر المباشر لمشروع Veilnet (VEILNET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEILNET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VEILNET.

يحتل Veilnet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,773، مع عرض متداول قدره 100.00B VEILNET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEILNET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VEILNET بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Veilnet (VEILNET)

القيمة السوقية $ 35.77K$ 35.77K $ 35.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.77K$ 35.77K $ 35.77K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Veilnet هي $ 35.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VEILNET يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.77K.