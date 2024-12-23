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سعر Vector ETH (VETH) المباشر لليوم هو USD 3,297.99 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.88K . يتم تحديث سعر VETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vector ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07K - تغيير سعر Vector ETH خلال اليوم هو +8.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 67.58

أداء سعر Vector ETH (VETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vector ETH مقابل USD هو $ +264.09 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector ETH مقابل USD هو $ -47.0243904150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector ETH مقابل USD هو $ +1,034.5349401350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector ETH مقابل USD هو $ +708.6464375035487 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +264.09 +8.70% 30 يوم $ -47.0243904150 -1.42% 60 يوم $ +1,034.5349401350 +31.37% 90 يوم $ +708.6464375035487 +27.37%

تحليل سعر Vector ETH (VETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,001.81$ 3,001.81 $ 3,001.81 24 ساعة مرتفع $ 3,304.58$ 3,304.58 $ 3,304.58 عالية طوال الوقت $ 4,082.41$ 4,082.41 $ 4,082.41 تغير السعر (1 ساعة) +2.07% تغير السعر (1يوم) +8.70% تغير السعر (7 أيام) -14.75%

معلومات سوق Vector ETH (VETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: