معلومات سعر VCRED (VCRED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.994594 24 ساعة مرتفع $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.004 أدنى سعر $ 0.985855 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) +0.60%

سعر VCRED (VCRED) في الوقت الحقيقي هو $1.001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VCRED بين أدنى سعر $ 0.994594 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVCRED على الإطلاق هو $ 1.004، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.985855.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VCRED +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.56% على مدار 24 ساعة، و +0.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VCRED (VCRED)

القيمة السوقية $ 12.61M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.00B إمداد دورة التداول 12.60M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VCRED هي $ 12.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VCRED يبلغ 12.60M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00B.