سعر Vault AI ($VAULT)
سعر Vault AI ($VAULT) المباشر لليوم هو USD 0.00470064. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.06K. يتم تحديث سعر $VAULT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vault AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.50
- تغيير سعر Vault AI خلال اليوم هو -2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ -0.000100425023098074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ +0.0000784005 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ -0.0000645317 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ -0.000525458924998541 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100425023098074
|-2.09%
|30 يوم
|$ +0.0000784005
|+1.67%
|60 يوم
|$ -0.0000645317
|-1.37%
|90 يوم
|$ -0.000525458924998541
|-10.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vault AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-2.09%
-19.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
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