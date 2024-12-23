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سعر Vault AI ($VAULT) المباشر لليوم هو USD 0.00470064 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.06K . يتم تحديث سعر $VAULT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vault AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.50 - تغيير سعر Vault AI خلال اليوم هو -2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Vault AI ($VAULT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ -0.000100425023098074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ +0.0000784005 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ -0.0000645317 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vault AI مقابل USD هو $ -0.000525458924998541 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100425023098074 -2.09% 30 يوم $ +0.0000784005 +1.67% 60 يوم $ -0.0000645317 -1.37% 90 يوم $ -0.000525458924998541 -10.05%

تحليل سعر Vault AI ($VAULT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vault AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00464586$ 0.00464586 $ 0.00464586 24 ساعة مرتفع $ 0.00486187$ 0.00486187 $ 0.00486187 عالية طوال الوقت $ 0.382574$ 0.382574 $ 0.382574 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -2.09% تغير السعر (7 أيام) -19.70%

معلومات سوق Vault AI ($VAULT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: