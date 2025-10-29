سعر UWU 69 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UWU69 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UWU69 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر UWU 69 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UWU69 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UWU69 بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار UWU 69

سعر UWU 69 (UWU69)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 UWU69 إلى USD:

$0.00024597
$0.00024597$0.00024597
-10.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار UWU 69 (UWU69) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:19:57 (UTC+8)

معلومات سعر UWU 69 (UWU69) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-10.97%

-51.22%

-51.22%

سعر UWU 69 (UWU69) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UWU69 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUWU69 على الإطلاق هو $ 0.00231136، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UWU69 +0.05% على مدار الساعة الماضية، -10.97% على مدار 24 ساعة، و -51.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UWU 69 (UWU69)

$ 243.76K
$ 243.76K$ 243.76K

--
----

$ 243.76K
$ 243.76K$ 243.76K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

القيمة السوقية الحالية لـ UWU 69 هي $ 243.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UWU69 يبلغ 991.02M، مع إجمالي عرض 991024050.952761. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 243.76K.

سجل سعر UWU 69 (UWU69) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UWU 69 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UWU 69 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UWU 69 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UWU 69 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-10.97%
30 يوم$ 0-46.92%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو UWU 69 ( UWU69 )

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر UWU 69 (UWU69)

الموقع الرسمي

توقعات سعر UWU 69 (USD)

كم ستكون قيمة UWU 69 (UWU69) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك UWU 69 (UWU69) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة UWU 69.

تحقق الآن من توقعات سعر UWU 69!

عملة UWU69 إلى العملات المحلية

توكنوميكس UWU 69 (UWU69)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس UWU 69 (UWU69) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UWU69 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول UWU 69 (UWU69)

كم يساوي UWU 69 (UWU69) اليوم؟
سعر UWU69 المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UWU69 إلى USD الحالي؟
سعر UWU69 إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ UWU 69 ؟
القيمة السوقية لعملة UWU69 هي $ 243.76K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UWU69؟
العرض المتداول لتوكن UWU69 هو 991.02M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UWU69؟
حقق UWU69 سعرًا قياسيًا قدره 0.00231136 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UWU69؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 UWU69.
ما هو حجم تداول UWU69؟
حجم تداول UWU69 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع UWU69 هذا العام؟
قد يرتفع UWU69 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UWU69 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:19:57 (UTC+8)

