معلومات سعر UWU 69 (UWU69) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00231136$ 0.00231136 $ 0.00231136 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -10.97% تغير السعر (7 أيام) -51.22% تغير السعر (7 أيام) -51.22%

سعر UWU 69 (UWU69) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UWU69 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUWU69 على الإطلاق هو $ 0.00231136، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UWU69 +0.05% على مدار الساعة الماضية، -10.97% على مدار 24 ساعة، و -51.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UWU 69 (UWU69)

القيمة السوقية $ 243.76K$ 243.76K $ 243.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 243.76K$ 243.76K $ 243.76K إمداد دورة التداول 991.02M 991.02M 991.02M إجمالي العرض 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

القيمة السوقية الحالية لـ UWU 69 هي $ 243.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UWU69 يبلغ 991.02M، مع إجمالي عرض 991024050.952761. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 243.76K.