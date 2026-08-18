سعر Utopia اليوم

السعر المباشر لمشروع Utopia (UTOPIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UTOPIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UTOPIA.

يحتل Utopia حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 93,366، مع عرض متداول قدره 950.00M UTOPIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UTOPIA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00200028، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UTOPIA بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+2.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Utopia (UTOPIA)

القيمة السوقية $ 93.37K$ 93.37K $ 93.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.52K$ 95.52K $ 95.52K إمداد دورة التداول 950.00M 950.00M 950.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Utopia هي $ 93.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UTOPIA يبلغ 950.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.52K.