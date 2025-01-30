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سعر Ustream Coin (USTREAM) المباشر لليوم هو USD 0.00053803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 543.05K . يتم تحديث سعر USTREAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ustream Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 558.17K - تغيير سعر Ustream Coin خلال اليوم هو -43.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Ustream Coin (USTREAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ustream Coin مقابل USD هو $ -0.000407375345327464 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ustream Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ustream Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ustream Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000407375345327464 -43.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ustream Coin (USTREAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ustream Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00054305$ 0.00054305 $ 0.00054305 24 ساعة مرتفع $ 0.0010819$ 0.0010819 $ 0.0010819 عالية طوال الوقت $ 0.0010819$ 0.0010819 $ 0.0010819 تغير السعر (1 ساعة) -9.41% تغير السعر (1يوم) -43.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ustream Coin (USTREAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: