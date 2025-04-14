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سعر USDbr (USDBR) المباشر لليوم هو USD 0.938792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M . يتم تحديث سعر USDBR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDbr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر USDbr خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.19M

أداء سعر USDbr (USDBR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDbr مقابل USD هو $ +0.00308473 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDbr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDbr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDbr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00308473 +0.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USDbr (USDBR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDbr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.932211$ 0.932211 $ 0.932211 24 ساعة مرتفع $ 0.939959$ 0.939959 $ 0.939959 عالية طوال الوقت $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) -5.25%

معلومات سوق USDbr (USDBR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: