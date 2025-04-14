سعر USD1 (USD1)
سعر USD1 (USD1) المباشر لليوم هو USD 0.990553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USD1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USD1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر USD1 خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0073022696651741 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0070963216 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0359327062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0082625357019727 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0073022696651741
|-0.73%
|30 يوم
|$ -0.0070963216
|-0.71%
|60 يوم
|$ -0.0359327062
|-3.62%
|90 يوم
|$ -0.0082625357019727
|-0.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USD1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.73%
-0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, USD1 provides institutional-grade security, transparency with monthly attestations, and seamless integration within the Kinesis platform. Check out the official website to learn more: https://kinesis.money/pro/usd1/
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