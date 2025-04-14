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سعر USD1 (USD1) المباشر لليوم هو USD 0.990553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USD1 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USD1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر USD1 خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USD1 (USD1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0073022696651741 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0070963216 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0359327062 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USD1 مقابل USD هو $ -0.0082625357019727 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0073022696651741 -0.73% 30 يوم $ -0.0070963216 -0.71% 60 يوم $ -0.0359327062 -3.62% 90 يوم $ -0.0082625357019727 -0.82%

تحليل سعر USD1 (USD1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USD1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.977538$ 0.977538 $ 0.977538 24 ساعة مرتفع $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 عالية طوال الوقت $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -0.94%

معلومات سوق USD1 (USD1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: