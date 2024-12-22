سعر Us Usach (USACH)
سعر Us Usach (USACH) المباشر لليوم هو USD 0.00064381. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 643.81K. يتم تحديث سعر USACH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Us Usach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.97K
- تغيير سعر Us Usach خلال اليوم هو -6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ -0.0001857799 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.05%
|30 يوم
|$ -0.0001857799
|-28.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Us Usach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-6.05%
+43.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $USACH token is designed specifically for the "USACH" community, with the primary goal of creating and supporting an internal economy for its members. This token facilitates simplified peer-to-peer transactions within the group, enabling members to buy, sell, and exchange goods and services seamlessly. Additionally, $USACH aims to encourage charitable activities and community support, providing members with a versatile tool for donations and other acts of generosity. Through these features, $USACH fosters a cohesive, self-sustained ecosystem that reinforces the community's shared values and collaborative spirit.
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