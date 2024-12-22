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سعر Us Usach (USACH) المباشر لليوم هو USD 0.00064381 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 643.81K . يتم تحديث سعر USACH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Us Usach الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.97K - تغيير سعر Us Usach خلال اليوم هو -6.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Us Usach (USACH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ -0.0001857799 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Us Usach مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.05% 30 يوم $ -0.0001857799 -28.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Us Usach (USACH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Us Usach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00061561$ 0.00061561 $ 0.00061561 24 ساعة مرتفع $ 0.00071466$ 0.00071466 $ 0.00071466 عالية طوال الوقت $ 0.00108143$ 0.00108143 $ 0.00108143 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) -6.05% تغير السعر (7 أيام) +43.82%

معلومات سوق Us Usach (USACH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: