معلومات سعر Uranus DEX (URA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00194609 $ 0.00194609 $ 0.00194609 24 ساعة منخفض $ 0.00253912 $ 0.00253912 $ 0.00253912 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00194609$ 0.00194609 $ 0.00194609 24 ساعة مرتفع $ 0.00253912$ 0.00253912 $ 0.00253912 عالية طوال الوقت $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) -18.22% تغير السعر (7 أيام) +18.64% تغير السعر (7 أيام) +18.64%

سعر Uranus DEX (URA) في الوقت الحقيقي هو $0.00200274. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول URA بين أدنى سعر $ 0.00194609 وأعلى سعر $ 0.00253912، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـURA على الإطلاق هو $ 0.00970236، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير URA -1.00% على مدار الساعة الماضية، -18.22% على مدار 24 ساعة، و +18.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Uranus DEX (URA)

القيمة السوقية $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,906,433.472468 999,906,433.472468 999,906,433.472468

القيمة السوقية الحالية لـ Uranus DEX هي $ 2.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ URA يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999906433.472468. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.00M.