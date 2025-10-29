سعر Uranus DEX (URA)
-1.00%
-18.22%
+18.64%
+18.64%
سعر Uranus DEX (URA) في الوقت الحقيقي هو $0.00200274. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول URA بين أدنى سعر $ 0.00194609 وأعلى سعر $ 0.00253912، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـURA على الإطلاق هو $ 0.00970236، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير URA -1.00% على مدار الساعة الماضية، -18.22% على مدار 24 ساعة، و +18.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Uranus DEX هي $ 2.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ URA يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999906433.472468. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.00M.
خلال اليوم، كان سعر Uranus DEX مقابل USD هو $ -0.000446423539432096 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Uranus DEX مقابل USD هو $ -0.0004723390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Uranus DEX مقابل USD هو $ +0.0037537638 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Uranus DEX مقابل USD هو $ +0.001810090528099932 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000446423539432096
|-18.22%
|30 يوم
|$ -0.0004723390
|-23.58%
|60 يوم
|$ +0.0037537638
|+187.43%
|90 يوم
|$ +0.001810090528099932
|+939.58%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Uranus DEX (URA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس URA والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
