استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Uranus DEX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.002064 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Uranus DEX نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.002167 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر URA هو $ 0.002275 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر URA هو $ 0.002389 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف URA في عام 2029 هو $ 0.002509 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف URA في عام 2030 هو $ 0.002634 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Uranus DEX نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.004291.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Uranus DEX نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.006990.