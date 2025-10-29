معلومات سعر UPVEMBER (UPVEMBER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00022068 $ 0.00022068 $ 0.00022068 24 ساعة منخفض $ 0.00031863 $ 0.00031863 $ 0.00031863 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00022068$ 0.00022068 $ 0.00022068 24 ساعة مرتفع $ 0.00031863$ 0.00031863 $ 0.00031863 عالية طوال الوقت $ 0.00048151$ 0.00048151 $ 0.00048151 أدنى سعر $ 0.00002606$ 0.00002606 $ 0.00002606 تغير السعر (1 ساعة) -2.85% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) +52.62% تغير السعر (7 أيام) +52.62%

سعر UPVEMBER (UPVEMBER) في الوقت الحقيقي هو $0.00024438. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UPVEMBER بين أدنى سعر $ 0.00022068 وأعلى سعر $ 0.00031863، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUPVEMBER على الإطلاق هو $ 0.00048151، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002606.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UPVEMBER -2.85% على مدار الساعة الماضية، -0.34% على مدار 24 ساعة، و +52.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UPVEMBER (UPVEMBER)

القيمة السوقية $ 244.57K$ 244.57K $ 244.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 244.57K$ 244.57K $ 244.57K إمداد دورة التداول 997.50M 997.50M 997.50M إجمالي العرض 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UPVEMBER هي $ 244.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UPVEMBER يبلغ 997.50M، مع إجمالي عرض 997500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 244.57K.