سعر Upril (UPRIL)
سعر Upril (UPRIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.98K. يتم تحديث سعر UPRIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Upril الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Upril خلال اليوم هو -28.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.46M
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خلال اليوم، كان سعر Upril مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Upril مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Upril مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Upril مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-28.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Upril: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-28.90%
+66.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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