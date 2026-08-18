سعر Unstable Tether اليوم

السعر المباشر لمشروع Unstable Tether (USDUT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDUT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل USDUT.

يحتل Unstable Tether حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,092، مع عرض متداول قدره 999.54M USDUT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDUT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0056924، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك USDUT بمقدار -1.74% خلال الساعة الماضية و-4.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Unstable Tether (USDUT)

القيمة السوقية $ 31.09K$ 31.09K $ 31.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.09K$ 31.09K $ 31.09K إمداد دورة التداول 999.54M 999.54M 999.54M إجمالي العرض 999,537,939.522499 999,537,939.522499 999,537,939.522499

القيمة السوقية الحالية لـ Unstable Tether هي $ 31.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDUT يبلغ 999.54M، مع إجمالي عرض 999537939.522499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.09K.