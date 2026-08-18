سعر Uniclaw اليوم

السعر المباشر لمشروع Uniclaw (UNICLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNICLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNICLAW.

يحتل Uniclaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,055، مع عرض متداول قدره 100.00B UNICLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNICLAW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNICLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Uniclaw (UNICLAW)

القيمة السوقية $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Uniclaw هي $ 25.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNICLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.06K.