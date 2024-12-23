سعر Unibright (UBT)
سعر Unibright (UBT) المباشر لليوم هو USD 0.04298865. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.47M. يتم تحديث سعر UBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unibright الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.99K
- تغيير سعر Unibright خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00M
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خلال اليوم، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ -0.00190709515827948 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ -0.0042352589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ +0.0059779543 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ +0.018901260598641633 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00190709515827948
|-4.24%
|30 يوم
|$ -0.0042352589
|-9.85%
|60 يوم
|$ +0.0059779543
|+13.91%
|90 يوم
|$ +0.018901260598641633
|+78.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unibright: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-4.24%
-24.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unibright & Baseledger - Enterprise Blockchain solutions from Germany Unibright is a team of blockchain specialists, architects, developers, and consultants with 20+ years of experience in business processes and integration. Unibright offers Baseledger.net - The blockchain for Baselining (Baseline-protocol.org), Low-code-integration Tools, programmable DeFi with our tokenization platform Freequity and the Universal Business Token (UBT).
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