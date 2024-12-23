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سعر Unibright (UBT) المباشر لليوم هو USD 0.04298865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.47M . يتم تحديث سعر UBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unibright الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.99K - تغيير سعر Unibright خلال اليوم هو -4.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00M

أداء سعر Unibright (UBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ -0.00190709515827948 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ -0.0042352589 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ +0.0059779543 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unibright مقابل USD هو $ +0.018901260598641633 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00190709515827948 -4.24% 30 يوم $ -0.0042352589 -9.85% 60 يوم $ +0.0059779543 +13.91% 90 يوم $ +0.018901260598641633 +78.47%

تحليل سعر Unibright (UBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unibright: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0385726$ 0.0385726 $ 0.0385726 24 ساعة مرتفع $ 0.0449757$ 0.0449757 $ 0.0449757 عالية طوال الوقت $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -4.24% تغير السعر (7 أيام) -24.94%

معلومات سوق Unibright (UBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: