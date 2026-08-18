سعر Uncertain Systems اليوم

السعر المباشر لمشروع Uncertain Systems (UNSYS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNSYS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNSYS.

يحتل Uncertain Systems حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,476.82، مع عرض متداول قدره 999.92M UNSYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNSYS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00208725، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNSYS بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+67.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Uncertain Systems (UNSYS)

القيمة السوقية $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,919,936.614071 999,919,936.614071 999,919,936.614071

القيمة السوقية الحالية لـ Uncertain Systems هي $ 18.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNSYS يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999919936.614071. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.48K.