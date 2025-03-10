سعر UME (UME)
سعر UME (UME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.23K. يتم تحديث سعر UME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.41K
- تغيير سعر UME خلال اليوم هو +15.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر UME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.45%
+15.68%
-39.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.
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