سعر ufunapp (UFUN)
سعر ufunapp (UFUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.28K. يتم تحديث سعر UFUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ufunapp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ufunapp خلال اليوم هو -16.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر ufunapp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ufunapp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ufunapp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ufunapp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ufunapp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.98%
-16.04%
-21.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.
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