معلومات سعر UFO Token (UFO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001728 24 ساعة منخفض $ 0.00001863 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00011309 أدنى سعر $ 0.00000301 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -2.99% تغير السعر (7 أيام) +9.74%

سعر UFO Token (UFO) في الوقت الحقيقي هو $0.00001759. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UFO بين أدنى سعر $ 0.00001728 وأعلى سعر $ 0.00001863، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUFO على الإطلاق هو $ 0.00011309، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000301.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UFO -0.58% على مدار الساعة الماضية، -2.99% على مدار 24 ساعة، و +9.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UFO Token (UFO)

القيمة السوقية $ 16.20M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.20M إمداد دورة التداول 914.74B إجمالي العرض 914,741,522,238.8185

القيمة السوقية الحالية لـ UFO Token هي $ 16.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFO يبلغ 914.74B، مع إجمالي عرض 914741522238.8185. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.20M.