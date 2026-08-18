سعر UBIX Network اليوم

السعر المباشر لمشروع UBIX Network (UBX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UBX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UBX.

يحتل UBIX Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84,293، مع عرض متداول قدره 331.97B UBX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UBX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00510796، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UBX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-24.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UBIX Network (UBX)

القيمة السوقية $ 84.29K$ 84.29K $ 84.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.27K$ 85.27K $ 85.27K إمداد دورة التداول 331.97B 331.97B 331.97B إجمالي العرض 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

القيمة السوقية الحالية لـ UBIX Network هي $ 84.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UBX يبلغ 331.97B، مع إجمالي عرض 438227541417.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.27K.