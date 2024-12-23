سعر tuki (TUKI)
سعر tuki (TUKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.68K. يتم تحديث سعر TUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tuki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.86K
- تغيير سعر tuki خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر tuki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tuki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tuki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tuki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-93.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر tuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.38%
-0.01%
-16.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.
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