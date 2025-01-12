سعر trilly (TRILLY)
سعر trilly (TRILLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.67K. يتم تحديث سعر TRILLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق trilly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.97
- تغيير سعر trilly خلال اليوم هو +0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر trilly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر trilly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر trilly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر trilly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.86%
|30 يوم
|$ 0
|-28.55%
|60 يوم
|$ 0
|-40.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر trilly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+0.86%
-15.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage.
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