سعر Tribe اليوم

السعر المباشر لمشروع Tribe (TRIBE) اليوم هو $ 0.310868، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRIBE الحالي إلى USD هو $ 0.310868 لكل TRIBE.

يحتل Tribe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,661,630، مع عرض متداول قدره 37.52M TRIBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRIBE بين $ 0.307252 (أدنى) و$ 0.310875 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.45، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.14412.

على المدى القصير، تحرك TRIBE بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.20K.

معلومات سوق Tribe (TRIBE)

القيمة السوقية $ 11.66M$ 11.66M $ 11.66M الحجم (24 ساعة) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 310.87M$ 310.87M $ 310.87M إمداد دورة التداول 37.52M 37.52M 37.52M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tribe هي $ 11.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.20K. العرض المتداول لـ TRIBE يبلغ 37.52M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.87M.