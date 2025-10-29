معلومات سعر TriasLab (TRIAS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.675182 $ 0.675182 $ 0.675182 24 ساعة منخفض $ 0.789656 $ 0.789656 $ 0.789656 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.675182$ 0.675182 $ 0.675182 24 ساعة مرتفع $ 0.789656$ 0.789656 $ 0.789656 عالية طوال الوقت $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 أدنى سعر $ 0.631485$ 0.631485 $ 0.631485 تغير السعر (1 ساعة) -4.82% تغير السعر (1يوم) -10.43% تغير السعر (7 أيام) -24.44% تغير السعر (7 أيام) -24.44%

سعر TriasLab (TRIAS) في الوقت الحقيقي هو $0.6752. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRIAS بين أدنى سعر $ 0.675182 وأعلى سعر $ 0.789656، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRIAS على الإطلاق هو $ 31.7، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.631485.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRIAS -4.82% على مدار الساعة الماضية، -10.43% على مدار 24 ساعة، و -24.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TriasLab (TRIAS)

القيمة السوقية $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TriasLab هي $ 6.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIAS يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.75M.