سعر Trencher اليوم

السعر المباشر لمشروع Trencher (TRENCHER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRENCHER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRENCHER.

يحتل Trencher حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 661,759، مع عرض متداول قدره 999.90M TRENCHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRENCHER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01056287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRENCHER بمقدار -3.40% خلال الساعة الماضية و-28.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.73K.

معلومات سوق Trencher (TRENCHER)

القيمة السوقية $ 661.76K$ 661.76K $ 661.76K الحجم (24 ساعة) $ 44.73K$ 44.73K $ 44.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 661.76K$ 661.76K $ 661.76K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,895,238.97 999,895,238.97 999,895,238.97

القيمة السوقية الحالية لـ Trencher هي $ 661.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.73K. العرض المتداول لـ TRENCHER يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999895238.97. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 661.76K.