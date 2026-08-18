سعر Trash اليوم

السعر المباشر لمشروع Trash (TRASH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRASH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRASH.

يحتل Trash حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,370.72، مع عرض متداول قدره 1.00B TRASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRASH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRASH بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-38.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Trash (TRASH)

القيمة السوقية $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Trash هي $ 11.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRASH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.37K.