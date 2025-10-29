معلومات سعر Tracer (TRCR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00550259 $ 0.00550259 $ 0.00550259 24 ساعة منخفض $ 0.00573943 $ 0.00573943 $ 0.00573943 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00550259$ 0.00550259 $ 0.00550259 24 ساعة مرتفع $ 0.00573943$ 0.00573943 $ 0.00573943 عالية طوال الوقت $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 أدنى سعر $ 0.00550233$ 0.00550233 $ 0.00550233 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

سعر Tracer (TRCR) في الوقت الحقيقي هو $0.00563298. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRCR بين أدنى سعر $ 0.00550259 وأعلى سعر $ 0.00573943، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRCR على الإطلاق هو $ 0.00622076، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00550233.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRCR +0.17% على مدار الساعة الماضية، -0.25% على مدار 24 ساعة، و -0.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tracer (TRCR)

القيمة السوقية $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.00M$ 70.00M $ 70.00M إمداد دورة التداول 757.87M 757.87M 757.87M إجمالي العرض 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tracer هي $ 4.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRCR يبلغ 757.87M، مع إجمالي عرض 12500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.00M.