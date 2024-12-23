سعر toona (TOONA)
سعر toona (TOONA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 239.95K. يتم تحديث سعر TOONA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق toona الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.18K
- تغيير سعر toona خلال اليوم هو -21.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر toona مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر toona مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر toona مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر toona مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر toona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.91%
-21.34%
-47.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.
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