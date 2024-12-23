سعر Tomb (TOMB)
سعر Tomb (TOMB) المباشر لليوم هو USD 0.00745311. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.30M. يتم تحديث سعر TOMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tomb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.25K
- تغيير سعر Tomb خلال اليوم هو -1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 309.17M
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خلال اليوم، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ +0.0001762079 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ +0.0006107369 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ +0.000492873039765652 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.10%
|30 يوم
|$ +0.0001762079
|+2.36%
|60 يوم
|$ +0.0006107369
|+8.19%
|90 يوم
|$ +0.000492873039765652
|+7.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tomb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
-1.10%
-34.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.
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