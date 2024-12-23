احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TOMB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TOMB.

سعر Tomb (TOMB) المباشر لليوم هو USD 0.00745311 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.30M . يتم تحديث سعر TOMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tomb الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.25K - تغيير سعر Tomb خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 309.17M

أداء سعر Tomb (TOMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ +0.0001762079 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ +0.0006107369 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tomb مقابل USD هو $ +0.000492873039765652 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ +0.0001762079 +2.36% 60 يوم $ +0.0006107369 +8.19% 90 يوم $ +0.000492873039765652 +7.08%

تحليل سعر Tomb (TOMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tomb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00728823$ 0.00728823 $ 0.00728823 24 ساعة مرتفع $ 0.00789286$ 0.00789286 $ 0.00789286 عالية طوال الوقت $ 17.82$ 17.82 $ 17.82 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -34.65%

معلومات سوق Tomb (TOMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: