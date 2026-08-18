سعر Token6900 اليوم

السعر المباشر لمشروع Token6900 (T6900) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل T6900 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل T6900.

يحتل Token6900 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 414,092، مع عرض متداول قدره 930.99M T6900. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول T6900 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01240491، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك T6900 بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-9.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.15K.

معلومات سوق Token6900 (T6900)

القيمة السوقية $ 414.09K$ 414.09K $ 414.09K الحجم (24 ساعة) $ 1.15K$ 1.15K $ 1.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 414.09K$ 414.09K $ 414.09K إمداد دورة التداول 930.99M 930.99M 930.99M إجمالي العرض 930,993,091.0 930,993,091.0 930,993,091.0

القيمة السوقية الحالية لـ Token6900 هي $ 414.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.15K. العرض المتداول لـ T6900 يبلغ 930.99M، مع إجمالي عرض 930993091.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 414.09K.