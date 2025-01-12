سعر TOGE (TOGE)
سعر TOGE (TOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.49K. يتم تحديث سعر TOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.87
- تغيير سعر TOGE خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر TOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.33%
|30 يوم
|$ 0
|-32.28%
|60 يوم
|$ 0
|-82.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.66%
-1.33%
-10.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by the legendary DOGE, TOGE is the DOGE of TON blockchain. TOGE is 100% community driven meme project with zero tax on transactions, aiming for becoming the most popular meme project in TON blockchain and bringing more awareness, investors and volume into this chain.
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