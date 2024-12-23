سعر todd (TODD)
سعر todd (TODD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.00K. يتم تحديث سعر TODD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق todd الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.00K
- تغيير سعر todd خلال اليوم هو -4.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.95M
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خلال اليوم، كان سعر todd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر todd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر todd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر todd مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.99%
|30 يوم
|$ 0
|-86.24%
|60 يوم
|$ 0
|-58.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر todd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.20%
-4.99%
-47.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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