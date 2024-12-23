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سعر Toad Killer ($TOAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.84M . يتم تحديث سعر $TOAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Toad Killer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.25K - تغيير سعر Toad Killer خلال اليوم هو +10.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T

أداء سعر Toad Killer ($TOAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Toad Killer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Toad Killer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Toad Killer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Toad Killer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.38% 30 يوم $ 0 -12.28% 60 يوم $ 0 +47.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Toad Killer ($TOAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Toad Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) +10.38% تغير السعر (7 أيام) -18.21%

معلومات سوق Toad Killer ($TOAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: